Piano di Sorrento. Ci giungono delle segnalazioni riguardanti il taglio di alcuni alberi nell’area in Via Pomicino, nei pressi di San Liborio, dove è prevista la nascita del nuovo campo sportivo. Sono in molti a chiedersi se i tagli erano effettivamente necessari oppure siano esagerati. Noi di Positanonews siamo andati sul posto per verificare la situazione ed abbiamo girato un piccolo video per documentare lo stato attuale dei luoghi. Non formuliamo nessun giudizio ma lasciamo parlare le immagini lasciando ad ognuno la possibilità di valutare. Il tema del taglio degli alberi ultimamente è molto delicato ed è spesso oggetto di polemiche. Tutto sta a stabilire se, nel caso in esame, sacrificare gli alberi era indispensabile al fine della realizzazione del progetto del campo sportivo oppure poteva essere evitato. Lasciamo agli esperti la valutazione