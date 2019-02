PESCA A STRASCICO, FERMATO PESCHERECCIO DALLA GUARDIA COSTIERA

Un motopeschereccio è stato sorpreso che navigava a luci spente, nelle prime ore della giornata odierna, dall’equipaggio della motovedetta dellaGuardia costiera di Salerno in località Magazzeno a circa 200 mt dalla costa, intento alla pesca a strascico ad una distanza in cui non è consentita tale attività.

Il personale della motovedetta dopo aver aver proceduto ad effettuare i primi controlli ha condotto il motopeschereccio nel porto di Salerno per gli adempimenti del caso.

Al comandante del motopesca, denunciato per violazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione, sono state, inoltre, contestate le relative violazioni amministrative “per aver effettuato l’attività di pesca in zona vietata”.

Altresì, sono stati sequestrati gli attrezzi da pesca ed è stato posto sotto sequestro il pescato.

I prodotti ittici posti in sequestro sono stati ispezionati dal medico veterinario dell’ASL di Salerno e ritenuti idonei al consumo umano, pertanto venivano donati in beneficenza alla Mensa dei poveri – Associazione San Francesco Onlus di Salerno.

