Penisola Sorrentina: il pensiero di Fiorentino “Droga, camorra e riciclaggio ci sono anche qui”

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di Rosario Fiorentino.

Stamattina ho letto l’articolo sui clan, la politica e gli appalti pubblicato dal quotidiano Metropolis in prima pagina. Una ricognizione generica e generale che si ferma e delimita il territorio di influenza e pressione dei clan che hanno consolidato un potere di intimidazione e di investimenti per riciclare.

Ma può essere che la droga si fermi a Vico?

Può essere che il fiume di denaro non arrivi a Sorrento ed in Penisola e che non investa in terreni, immobili e turismo?

Possiamo immaginare che la storia si fermi volutamente e scientemente a Castellammare di Stabia?

La storia di questi decenni, però, dice altro in Penisola e le vicende giudiziarie e affaristiche raccontano tutt altro.

Cerchiamo di ricostruire in modo compiuto la storia delle camorre, dei politici organici o fiancheggiatori e chi investe e ricicla e le centrali di spaccio.

Rosario Fiorentino