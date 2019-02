Il PD scrive al Sindaco di Vico Equense sulla bomba carta ad una ditta edile di San Salvatore

“Sabato notte un boato ha svegliato, spaventandola, la popolazione della frazione di San Salvatore a Vico Equense – scrivono dal circolo PD vicano. Un’auto è stata danneggiata e i vetri di numerose abitazioni nei dintorni sono andati in frantumi. Quanto accaduto, un fatto inedito quanto inquietante per la nostra città, assume contorni più preoccupanti se messo in correlazione con altri episodi avvenuti di recente e che risulterebbe veramente difficile non leggerli nella prospettiva di veri e propri atti intimidatori di stampo camorristico.

Nell’esprimere solidarietà e vicinanza a chi rappresenta le migliori forze sane della nostra economia, nell’attesa degli sviluppi delle indagini delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, il Partito Democratico chiede che le Istituzioni Cittadine assumano una chiara presa di posizione rispetto ai fatti accaduti adottando tutte quelle iniziative necessarie a contrastare infiltrazioni delinquenziali e della criminalità organizzata nei nostri territori, difendendo innanzitutto chi fa impresa onestamente nella nostra città.

Sarebbe altresì necessario porre al centro del dibattito politico cittadino tutto ciò che sta generando allarme sicurezza in città. Il riferimento – concludono – è alla diffusione dello spaccio di stupefacenti, anche fra giovanissimi, sia in centro che in periferia, come da tempo denunciano parrocchie ed associazioni cittadine, e ai furti ripetuti che si stanno perpetuando nelle abitazioni in città, anche di giorno e persino con le persone in casa”.