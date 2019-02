Paura ad Amalfi per fuga di gas. Evacuata una casa . Una fuga di gas al centro di Amalfi ha creato panico e paura , ad intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, intervenuti tempestivamente sul posto dopo la richiesta inoltrata al 115, hanno disposto in via precauzionale l’evacuazione di un palazzo.

La fuga di gas sarebbe stata localizzata su una diramazione delle condotte secondarie che attraversano i vicoli di Amalfi.

La situazione è destinata ben presto a ritornare alla normalità in quanto sul posto sono all’opera anche i tecnici del servizio di assistenza e di gestione dell’impianto di metanizzazione che stanno provvedendo alla riparazione del guasto.