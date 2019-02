Pasticceria Brillante a Meta chiusa per motivi “urbanistici”, tanta solidarietà in rete. Per chi da Positano va per l’autostrada la trova dopo Piano di Sorrento nei pressi dell’edificio dove è stato il Comune fino a poco tempo fa, poco prima dell’incrocio di Alberi la strada che porta a Vico Equense alta, proprio da quel Comune sono arrivati gli alt . In due mesi chiusa due volte per motivi urbanistici di cui solo ora dopo anni si sarebbero accorti, tanta solidarietà in rete e sul social network Face book con appelli al sindaco Peppe Tito. Con l’occasione esprimiamo anche noi di Positanonews piena solidarietà