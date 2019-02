Parma 0-4 Napoli. Un Napoli polacco al Tardini.

Il Napoli torna alla vittoria in campionato dopo due partite che avevano regalato ai tifosi partenopei veramente poco, e lo fa nettamente contro il Parma di D’Aversa per 4 a 0 al Tardini. Il primo gol è di Zielinski, che sfrutta un ottimo assist di Hysaj che manda in porta l’esterno polacco. Il destro spiazza Sepe che non può far nulla per evitare il gol. È il minuto 18. Il Napoli ritrova il gol che tanto mancava dalla partita con la Sampdoria (ultima di Hamsik al San Paolo). Il Parma non riesce ad impensierire Meret e la retroguardia azzurra grazie ad un’attenta fase difensiva. Il raddoppio arriva al 36′ con un’altra punizione di Arkadiusz Milik che, seguendo il consiglio di Mister Ancelotti, calcia sotto la barriera sorprendendo tutti. Al riposo si va sul risultato di 0-2. Nella ripresa un bel Parma tenta di riaprire la partita. Dopo una mischia in area di rigore Malcuit stende Bruno Alves (difensore gialloblu) , ma il Var annulla la decisione di Chiffi per un fallo precedente su Callejon in area. Gervinho va vicino al gol ma Meret è bravissimo a spingere il tiro dell’ivoriano in calcio d’angolo. Dopo una buona partenza del Parma, il Napoli chiude la partita al 73′ con un altro gol di Milik, che preferisce tirare anziché passare il pallone a Mertens che era pronto per segnare. Il senso dell’attaccante vero si vede in queste cose; il polacco vede l’angolino e non ci pensa due volte a calciare. È 0-3. Al posto del polacco entra Adam Ounas che all’82’ firma il poker azzurro, finalizzando perfettamente dopo un’azione ricca di passaggi della squadra di Ancelotti. Il Napoli ritrova il gol in trasferta e adesso allontana l’Inter dal secondo posto. Domenica sfida sempre affascinante, quella tra Napoli e Juventus al San Paolo. Una partita che non ha valore importantissimo, a causa del distacco tra le due squadre di 13 punti ma che appassiona spettatori italiani e non solo da anni. Una prestazione che aldilà dei punti ci dirà a che livello sono le due squadre.