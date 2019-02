Pareggio ad occhiali del Costa d’Amalfi

Contro l’Eclanese i costieri non sfondano in una gara intensa

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

ECLANESE – COSTA D’AMALFI 0-0

ECLANESE: Bruno, Zullo, Della Valle (65º Madonna), Russo (46º Grasso), Capone, Capossela, Santosuosso, Garzone (70º Pugliese), Grillo, Coppola, Picozzi (46º Verrilli).

All. Martino

(a disp. Ianniciello, Grasso, Cerrato, Maffei, Errico, Madonna, Capocasale, Verrilli, Pugliese)

COSTA D’AMALFI: Napoli, Pisapia (77º Catalano), Marseglia, Cestaro (77º Asciuti), Palumbo, Vigorito, Senatore (16º Di Landro), Lettieri, Marino (66º Ronga), Mascolo, Tiberio.

All. Ferullo

(a disp. Apicella M, Asciuti, Di Landro, Reale, War, Apicella S, Amato, Ronga, Catalano)

Ammoniti: Santosuosso, Capossela, Tiberio, Asciuti

Angoli: 6-5 per l’Eclanese

Recupero: 1’ – 4’

Arbitro: Sabatino Ambrosino (di Nola)

Assistenti: Giuseppe Andrea Palomba (di Torre del Greco) e Alfredo Columbro (Ercolano)

Finisce 0 a 0 la gara dell’Ambrosini di Venticano, una gara intensa nella quale le due squadre hanno messo in campo tutto quello che avevano.

Parte bene l’Eclanese, che dopo 7 minuti colpisce una traversa, su un cross sbagliato da Picozzi. Con il passare dei minuti, peró, cresce il Costa d’Amalfi e comincia a dominare la scena. Devastante Marseglia sulla sinistra, ed è lui a lanciare Mascolo sulla sinistra, nell’occasione più ghiotta di tutta la gara: infatti il 10 costiero serve a Marino una palla da appoggiare solo in rete, ma quest’ultimo coglie in pieno il difensore sulla linea di porta.

Gli uomini di mister Ferullo premono, ed è ancora Marino a fallire da dentro l’area un’altra clamorosa occasione. I costieri arrivano alla conclusione con relativa facilità, ci provano Mascolo, Lettieri, ancora Mascolo e in ultimo Marseglia di testa. Ma la palla non vuole saperne di entrare.

Nella ripresa mister Martino riesce a dare più stabilità ai suoi, e l’Eclanese affronta la ripresa molto meglio dei primi 45 minuti.

I padroni di casa provano ad aggredire gli ospiti su tutti i palloni, cercando di limitare le fonti di gioco. Non si segnalano grosse occasioni, tranne qualche ottimo contropiede fallito dai costieri, solo nel finale una conclusione dal limite di Santosuosso viene parata da Napoli.

Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro della gara decreta quindi la parità, in una partita tutto sommato bella, tra due squadre che hanno offerto un buon calcio.

Per i costieri è il 16esimo risultato utile consecutivo, in pratica un intero girone di andata, o di ritorno, restando anche imbattuta in questo 2019.

Adesso è tempo di pensare alla prossima gara, ancora una trasferta; infatti i costieri andranno a far visita alla Polisportiva Santa Maria, in un vero big match per i playoff.

UFFICIO STAMPA

FC COSTA D’AMALFI