Papa Francesco sarà a Napoli il prossimo 21 giugno

Napoli si prepara ad accogliere Papa Francesco che sarà in visita nella città il prossimo 21 giugno. Il Santo Padre parteciperà all’incontro promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sul tema “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”. La “Veritatis Gaudium” è una costituzione apolitica promulgata il 29 gennaio 2018 da Papa Francesco e propone una regolamentazione delle università e delle facoltà ecclesiastiche in linea con il Concilio vaticano II. Papa Francesco il 21 giugno arriverà a Napoli arriverà a Napoli in elicottero alle 9 e raggiungerà in auto la Pontificia Facoltà in via Petrarca dove sarà accolto dal Cardinale Crescenzio Sepe, dal Vescovo di Nola Mons. Francesco Marino, dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù Padre Arturo Sosa Abascal e dal preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Gaetano Castello. L’incontro sarà pubblico e si svolgerà sul piazzale antistante la Facoltà Teologica. Dopo un intervento sul tema principale il Santo Padre presenterà il documento sulla Fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio con il grande imam di al-Azhar Ahmed al-Tayeb. Dopo l’incontro Papa Francesco pranzerà con i gesuiti e nel primo pomeriggio farà ritorno a Roma.