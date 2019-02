Ospedale Vecchio Pellegrini Napoli, dopo le formiche spuntano le blatte in un altro ospedale, che si difende: “E’ un sabotaggio”

Una colonia di blatte nel Pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La segnalazione, con tanto di video, arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che alcune settimane fa denunciò il caso delle formiche in un altro ospedale partenopeo, il San Giovanni Bosco. I Nas “Ho già sollecitato il direttore sanitario e mi ha detto di avere allertato i Nas e che, a suo avviso, si tratta di un sabotaggio”, ha spiegato Borrelli. Gli insetti sarebbero stati trovati anche su un lenzuolo, che era nel bagno adiacente al Pronto Soccorso. I carabinieri del Nas hanno effettuato un’ispezione nel nosocomio senza rilevare la presenza degli scarafaggi. La lettera dipendenti della ditta di pulizie, in una lettera fatta pervenire al direttore sanitario, hanno sottolineato che “oltre alle blatte era anche presente del materiale”, verosimilmente briciole o altri resti di cibo, sul lenzuolo. Dopo avere fatto la scoperta, i dipendenti della ditta dipulizie – che sono stati chiamati a pulire il bagno alle 19,20 di ieri – si sono recati dal medico di guardia per denunciare l’accaduto. Nella missiva inviata al direttore è stato anche sottolineato che, nel corso della giornata, il bagno dove è stato trovato il lenzuolo con le blatte è stato più volte pulito, senza che si riscontrasse la presenza degli scarafaggi. La denuncia “La struttura commissariale ha provveduto ha inoltrare una denuncia perche’ ritiene che le blatte trovate nell’ospedale Pellegrini siano state introdotte dall’esterno e posizionate in un solo bagno. La denuncia alle autorita’ competenti affinche’ possano individuare e punire i responsabili”. A dirlo il commissario straordinario dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che ritiene che “episodi simili non fanno altro che aumentare la nostra determinazione e non potranno in alcun modo distrarci dall’obiettivo che ci siamo prefissi: restituire dignita’ all’Asl Napoli 1 Centro e riconquistare la fiducia di cittadini e pazienti”. www.rainews.it