Oggi ricorrono 15 anni dalla scomparsa di Pantani

Sono ormai quindi anni dalla scomparsa del grande ciclista.

La notizia di quel San Valentino del 2004 risuona ancora nelle orecchie di tutti gli appassionati del ciclismo e non solo: “Marco Pantani è morto!”.

La sua morte è stato un duro colpo per tutti, grandi e piccini, che ancora non credono alla storia della sua overdose.

Pantani non può essersi ucciso con le sue stesse mani, perché amava quello che faceva, amava la sua bicicletta e amava la competizione.

Il campione del Giro d’Italia e del Tour de France, però, fu trovato morto nella sua abitazione proprio il 14 febbraio di quindi anni fa.

Ti ricorderemo per sempre campione. Riposa in Pace.