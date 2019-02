Odissea tra Capri e Sorrento Salta la corsa: tutti in albergo

Odissea sulla linea Capri-Sorrento. Ancora disagi sulle vie del mare che collegano l’isola azzurra con la terraferma. Questa volta ad essere involontario protagonista negativo delle giornate invernali è il tratto di mare che unisce la terra cara all’imperatore Tiberio con la penisola. Il primo episodio è stata la soppressione per motivi tecnici comunicata a pochi minuti dalla partenza dell’ultima corsa da Sorrento per Capri dell’altra sera. Una situazione che ha causato la nascita di una serie di turisti fuoriprogramma, ovvero decine di isolani ignari di dover restare lontano da casa e che hanno dovuto ripiegare sulle strutture ricettive della terra delle sirene poiché impossibilitati a fare ritorno a casa. Una comunicazione tempestiva avrebbe almeno consentito ai capresi in giro per Sorrento di fare immediatamente tappa a Napoli e prendere dal capoluogo partenopeo l’ultimo mezzo utile in partenza per Capri.

E invece l’amara sorpresa arrivava a pochi minuti dall’orario previsto e quindi ormai l’unica soluzione era una vacanza improvvisata in penisola. La giornata di ieri è proseguita, poi, con una serie di disagi tra la mancata partenza della stessa nave ancora ferma e anche altri causati dall’improvviso stop dell’aliscafo per avaria.

Un pit-stop obbligatorio che nell’attesa di unnaviglio fatto arrivare in gran fretta in sostituzione ha provocato ritardi sull’intero tabellino di marcia della giornata. Uno stato di cose che in particolare nelle prime ore del mattino ha condizionato il regolare andamento dei servizi visto che si tratta di fasce orarie nelle quali sbarcano sull’isola azzurra tanti pendolari e lavoratori impiegati sia nel comparto pubblico che in quello privato.