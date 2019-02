DA NON METTERE ORA Sorrento, Pignatella. I Pollio fanno causa a Positanonews: rigettata per improcedibilità

DA NON METTERE ORA Sorrento / Torre Annunziata . I Pollio fanno causa a Positanonews chiedendo varie decine di migliaia di euro per un presunto danno per gli articoli scritti da Salvatore Caccaviello in seguito a vicende di cui hanno parlato tutti i giornali. Difesi dallo studio Pinto , fra cui l’avvocato Rosa Persico, consigliere comunale di minoranza del Partito Democratico, i Pollio hanno incardinato col numero di registro generale 6145/2018 una causa al Tribunale Civile di Torre Annunziata, come se nell’esercizio del nostro diritto-dovere, come hanno fatto tanti altri giornali, proprio noi e solo noi saremmo stati in grado di provocare chissà quali danni. Inutili i tentativi di chiedere spiegazioni per questa causa arrivata come un fulmine a ciel sereno che ci ha creato , questo si, gravi danni alla nostra serenità nell’esercizio dell’informazione. Una causa inaspettata e imprevista e inattesa. Tanto inattesa e anche improvvisa che non solo non è stata fatta una richiesta o lettera, ma non è stato neanche esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le cause per diffamazione . Così un piccolo giornale locale online , che fra l’altro ha sede a Positano in provincia di Salerno, si è ritrovato senza alcun preavviso una causa che poteva arrivare anche a centinaia di migliaia di euro se si accumulavano richieste di pretesi e presunti danni. Cosa da stroncare anche un grande giornale, figuriamoci uno piccolo. Non è la prima volta che la nostra esistenza viene messa a rischio da azioni giudiziarie, e si sa che i giornali spesso si trovano in queste condizioni, sopratutto se esercitano il loro diritto, anzi dovere, di informazione e critica. Ma azioni come queste minano alla base la libertà di stampa, sia per l’entità enorme della cifra di richiesta di risarcimento danno, ma anche per la pretesa che si possa imputare tutto al direttore, sopratutto in considerazione che un direttore responsabile di un giornale online non può riuscire a controllare tutto “Ad impossibilia nemo tenetur” dicono i brocardi latini, diventa una responsabilità oggettiva , una vera e propria norma penale in bianco. Significa paralizzare l’attività di un giornale o ritenere il ruolo del direttore quello di un “censore” come lo intendevano in epoca fascista, cosa che contrasta con la libertà di stampa. Grazie alla requisitoria dell’avvocato Luigi Alfano e la preparazione del Giudice Istruttore Luigi Scarpati che ha subito rilevato la improcedibilità della causa che per il momento non continuiamo a subire un pathos giudiziario. Ci sono tanti retroscena nel nostro lavoro, tanti sacrifici, tormenti e difficoltà , azioni vessatorie, attacchi e intolleranze ed intemperanze che rendono sempre più difficile il mestiere del giornalista e sempre più complicato assolvere al proprio dovere che è quello di fare luce sulla verità e raccontare i fatti. Un racconto che non può essere asettico e freddamente descrittivo, altrimenti si viene meno alla tipologia del linguaggio giornalistico , fatto per andare incontri alle esigenze dei lettori per catturarne l’interesse, per far posto ad una arida ed illegibile esposizione burocratica che ti mette al sicuro da ogni azione, ma anche al di fuori di quello che è da sempre il giornalismo.

Michele Cinque