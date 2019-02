Non hai ancora preso il regalo per San Valentino? Ecco le migliori idee dell’ultimo minuto

Come tutti sanno oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, l’occasione perfetta per regalare qualcosa alla propria FIDANZATA o alla propria MOGLIE. Si avete capito bene, i regali vanno fatti principalmente alle donne, che a questa festa ci tengono quasi quanto l’anniversario.

Vi siete dimenticati del regalo? Beh, questo lo sapevamo già, ecco perché abbiamo ideato per voi le idee regalo migliori per San Valentino da fare all’ultimo minuto.

Si sa, le donne amano i gioielli, per questo un anello, un bracciale o una collana sono la scelta perfetta.

San Valentino, è l’occasione perfetta anche per una proposta di matrimonio, ma se state insieme da poco o veramente non avete trovato il tempo per andare dal gioielliere ad ordinare un anello da 14kt, meglio evitare se volete ricevere un “no” come risposta.

Se state insieme da poco e ancora non conoscete i gusti del vostro partner, un pupazzo con una scatola di cioccolati sono il regalo giusto, ma attenzione, assicuratevi che non sia allergica a qualcosa.

I fiori sono sempre un bel regalo da fare, ma alcune donne trovano il gesto “superato”, per questo, a meno che non decidente di spendere 300 euro in rose rosse, non presentatevi mai con una sola rosa, MAI!

Portarla a cena fuori è un’altra ottima idea, ma attenzione guardate bene cosa indossa: se è vestita casual, ovvero jeans e camicetta, con stivaletto, vi consigliamo vivamente di non andare in un ristorante di lusso, si sentirebbe a disagio, ma nemmeno in paninoteca, perché in quel caso vi lascerebbe passare il San Valentino con la sola compagnia del paninaro; se invece indossa un vestito elegante ed è andata dal parrucchiere, sono chiari segnali che vuole essere portata in un ristorante di lusso, quindi se avete prenotato un posto dal pizzaiolo sotto casa, vi consigliamo vivamente di annullare tutto e chiamare un ristorante.

Donne, per voi, il consiglio per fare il giusto regalo è far sentire il vostro uomo importante e gradire quello che ha preparato per voi, anche se non ne siete pienamente soddisfatte, apprezzatelo, perché ci hanno messo il cuore in quello che hanno fatto, ed è complicato capire quello che volete realmente. Anche dargli il permesso di vedere per una volta la partita in vostra compagnia sarebbe la cosa giusta da regalare al proprio compagno.

Insomma, per passare il vostro San Valentino perfetto, non conta pensare a cose esagerate, basta avere un po’ di attenzione nel fare la cosa giusta, la cosa che piace, ma soprattutto notare ed apprezzare ogni piccolo particolare.