Noipa: cedolino e stipendio di Febbraio, ecco le date dei pagamenti e gli arretrati

Gli assistiti Noipa, come abbiamo già scritto in precedenza, riceveranno un probabile aumento dello stipendio di Febbraio rispetto a quello del mese in corso.

Nel prossimo cedolino, ovvero quello di febbraio, sarà presente anche l’elemento perequativo.

Nello specifico si tratta di quell’importo finanziato dal precedente Governo sino al 31/12/2018, al fine di consentire un aumento medio di 85 euro lordi anche per gli stipendi più bassi, come quelli del personale della scuola.

L’elaborazione dell’elemento perequativo è stata comunicata, in data odierna, da Noipa.