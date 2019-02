Nocera Inferiore Studenti fantasma nella paritaria, in 100 esclusi dalla maturità

Stop alla maturità per 100 studenti. Figuravano iscritti a Nocera Inferiore presso una scuola cancellata dall’elenco regionale delle istituzioni scolastiche paritarie. Si apprende dall’Ufficio scolastico provinciale che sono stati depennati dagli aventi diritto a frequentare il prossimo esame di Stato gli studenti che risultavano iscritti presso l’ex scuola paritaria nocerina dove sia gli ispettori del Ministero dell’Istruzione sia i giudici del Tar hanno riscontrato gravi irregolarità al punto da far scattare la revoca della condizione di paritaria. I giudici del Tar Campania, con sentenza del 21 gennaio scorso, avevano rimarcato «la totale mancanza di studenti rilevata in ben tre visite di controllo». E da ieri al Provveditorato di via Monticelli si affrettano a far sapere che «gli iscritti della scuola in questione non hanno più diritto a sostenere le prove di Stato».

È l’ennesimo capitolo di una vicenda grave che investe nel Salernitano, come nel resto della Campania, la realtà delle scuole paritarie. I circa 100 iscritti della ex paritaria non hanno più diritto a partecipare alle prove di Stato: dovranno iscriversi altrove. Ma visti i tempi ristretti sembra davvero una corsa contro il tempo.

GIANLUCA SOLLAZZO IL MATTINO