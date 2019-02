NOCERA INFERIORE, I RINGRAZIAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE IN VISITA A SANREMO

“Sanremo è stata una grande opportunità di visibilità e crescita per il territorio di Nocera Inferiore”. E’ questo uno dei messaggi estrapolati dalla lettera di ringraziamento inviata dall’amministrazione comunale in direzione Liguria

E’ stata una trasferta più che positiva quella che ha condotto alcuni esponenti dell’amministrazione comunale di Nocera Inferiore a visitare Sanremo in occasione della 69esima edizione del festival della canzone italiana.

L’analisi della sortita ligure ed i ringraziamenti per l’ospitalità, sono stati espressi nella giornata appena trascorsa con una nota in cui si legge che“l’Amministrazione Torquato , e l’Assessore alle Politiche dello Sviluppo Economico, dott. Antonio Franza, ringraziano il Presidente del Consorzio Gruppo Eventi e Patron di Casa Sanremo, dott. Vincenzo Russolillo, per la disponibilità e l’attenzione che ha riservato alla Città di Nocera Inferiore. Dopo la tappa nocerina di Casa Sanremo, che ha permesso alla nostra città di mettersi in vetrina, e offerto un’opportunità ai giovani appassionati di canto di farsi conoscere nel panorama musicale, Nocera Inferiore, grazie all’invito del presidente Russolillo ed alla collaborazione della Berardinelli & Co., giovane ma brillante realtà nocerina, sarà tra i territori protagonisti dell’edizione 2019 di Casa Sanremo per un’incredibile opportunità di promozione e visibilità per il nostro territorio.”

“Al Patron di Casa Sanremo”– prosegue la nota- “auguriamo un forte in bocca al lupo per questa nuova edizione di Casa Sanremo che rappresenta ormai da anni il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontra, il luogo dove nascono iniziative artistiche e musicali in un ambiente ricercato accompagnato da momenti di intrattenimento e culturali. Siamo sicuri che anche questa edizione sarà in grado di regalare grandi emozioni tali da rendere Casa Sanremo un evento unico nel suo genere”.

IVAN GALLUZZI ZEROTTONOVE