Neve a Napoli: cadono fiocchi su molte zone della città

Piccola sorpresa oggi 23 febbraio 2019 a Napoli: il crollo delle temperature unito al forte vento siberiano hanno determinato una timida ma evidente caduta di fiocchi di neve sulla citta.

Segnalazioni di neve arrivano dalla zona di Bagnoli-Fuorigrotta ma anche dal centro storico, inevitabili le foto pubblicate sui social network, Facebook e Instagram anzitutto. Non si tratta ancora di una ‘decisa’ nevicata come quella straordinaria di un anno fa: il 27 febbraio 2018 infatti Napoli si sveglió completamente coperta da un manto bianco, come non succedeva dagli anni 50.

Le previsioni meteo per le prossime ore hanno tracciato un quadro che prevede una giornata di fortissimo vento freddo mentre il crollo delle temperature atmosferiche già stato riscontrato ieri sera: circa 9 gradi centigradi la differenza con il giorno precedente. In queste condizioni atmosferiche, ovvero freddo secco e vento gelido un minimo di umidità si trasforma immediatamente in neve.

