Napoli,Younes presto a disposizione

Amin Younes si localizza attraverso il profilo Instagram: è in Belgio, in questo momento. A svelare il retroscena è un video che lo immortala alle prese con un lavoro particolare insieme con il fisioterapista della Nazionale belga, Lieven Maesschalck: «Trascorro qualche giorno di lavoro in Belgio per acquisire maggiore stabilità dopo il mio lungo infortunio – dice Amin -. Tornerò presto più forte di prima e già guardo alla mia prossima partita con il Napoli».

Per la precisione Younes è reduce da un lungo periodo di riabilitazione, successivo all’intervento al tendine d’Achille della gamba sinistra, nonché da qualche ulteriore problema accusato proprio all’arto operato dopo il rientro in campo. Con due presenze: in campionato con il Frosinone (17 minuti) e in Coppa Italia con il Sassuolo (8 minuti). Dal 13 gennaio, nient’altro da segnalare: se non la possibilità di una cessione al Celta Vigo negli ultimi giorni di mercato, poi svanita. E adesso un approfondito lavoro fisico per mettersi nuovamente presto a disposizione del Napoli.

fonte:corrieredelosport