Napoli. Vomero. RIOTLAUNDRYBAR. Presentazione Associazione Culturale “… in Città”, con Lorenza Licenziati e Laura Bufano.

Articolo di Maurizio Vitiello – Presentazione Associazione Culturale ”… in Città”

OPEN DAY

Presentazione Associazione Culturale ”…in Città”

Mercoledì 20 febbraio 2019

Riot Laundry Bar, Via Kerbaker 19, Napoli

Ore 18.00

Lorenza Licenziati, giornalista-conduttrice TV, e Laura Bufano, giornalista-organizzatrice di eventi, sono liete di annunciarvi che è stata costituita l’Associazione Ricreativa Culturale “…in Città”.

Mercoledì 20 febbraio 2019, alle ore 18.00, presso RiotLaundryBar in via kerbaker, 19 – Vomero – Napoli con la formula della narrazione aggregata si terrà la presentazione dell’Associazione.

La narrazione aggregata prevede, a partire dalle ore 18.00, la presentazione del libro “Sogno Napoletano” di Rita Del Noce-Guida Editori con i relatori: Maria Luisa Iavarone Prof. Ordinario Università Parthenope e l’artista Gianni Lamagna.

Letture a cura dell’attore Darioush Fooroghi.

Modera Laura Bufano.

Presentazione della mostra “Attimi” della Fotoreporter Gilda Valenza.

Stand Up Comedy con Vincenzo Comunale giovane monologhista napoletano che frequenta il Laboratorio di Zelig.

Presentazione delle funzioni dell’Associazione “…in Città”, con la descrizione dei benefit per chi aderisce come socio.

Non mancheranno i taglieri con le specialità del Riot e il brindisi di buon inizio attività con tutti i convenuti, non mancherà la buona musica con l’artista Anna Maria Bozza e le interviste di Lorenza Licenziati per sapere cosa avviene … in Città.

Info:

associazione.incitta@gmail.com;

incittatv@gmail.com;

Serata da non perdere, da non mancare.

Maurizio Vitiello