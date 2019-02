Napoli. Villa Domi. Una Guarnigione e un Castello – Incontro per svelare la rivista QM.

Articolo di Maurizio Vitiello – Una Guarnigione e un Castello – Incontro a Villa Domi per svelare la rivista QM.

Sabato 9 febbraio 2019, dalle 10:00 alle 18:30, per la presentazione del nuovo numero di “Q.M. – Questione Meridionale” la comunicazione mediterranea si confronta per un giorno nella splendida residenza del ’700 nella settecentesca dimora di Villa Domi in via Salita Scudillo.

Da qui la rivista di riferimento della causa meridionalista riprende l’itinerario de “La Risultante – Charta di Melfi” intrapreso proprio dalla cittadina lucana nel marzo 2018, con una giornata densa di idee e di incontri divisa in 4 sezioni, che daranno vita ai rispettivi dipartimenti tematici della testata.

Durante l’evento, verrà presentata dai protagonisti la nuova trasmissione televisiva: “Mediterraneamente”.

Vedrà come conduttori la cantante M’Barka Ben Taleb e l’editore Gino Giammarino, con l’inviato “molto speciale” Tony Faiello.

In distribuzione anche il primo numero del 2019 di “Q. M. – Questione Meridionale”,

la pubblicazione di approfondimento cartaceo trimestrale che completa l’informazione multimediale della storica testata “Il Brigante”, quest’anno al taglio del nastro per il suo ventesimo anno di vita, lotta e brigantaggio.

Tra le varie proposte non mancherà l’arte, in mostra con le suggestive opere, tombolate e non, della pittrice Barbara Karwowska, di cui vediamo un suo lavoro a corredo fotografico – si tratta di Gino Giammarino col numero 18 -.

Tante proposte e idee sfileranno nelle quattro veloci e sintetiche sessioni, tra le quali si sottolinea la nascita dell’associazione APR (Aziende Pubblicitarie Riunite), che raggruppa varie ed importanti aziende del marketing pubblicitario in un ambizioso e originale progetto, che parte da un Sud in continuo sforzo a far rete per crescere sano e sempre di più.

Partendo dalle ore 09:00 per la registrazione e le verifiche, con brevi presentazioni di idee e progetti da parte dei candidati a collaborare nel lavoro di laboratorio, si inizierà con la Comunicazione (10:00-11:30), Pausa Caffè fino alle 12:00, poi Economia-Impresa (12:00-13:30), Pausa Pranzo fino alle 15:00, quando si riprenderà dal dipartimento Cultura-Ricerca Storica (15:00-16:30).

Il quarto dipartimento (17:00-18:30) sarà quello della Proposta Politica, già partito con ottimi risultati grazie al lavoro di sintesi di alcuni movimenti già strutturati e raggruppatisi nel provvisorio nome de “La Confederazione”, ispirata ai valori della “Charta di Melfi”.

Quest’incontro, infatti, sarà anche l’occasione per presentare il cammino iniziato, da una parte, dall’altra per ascoltare e valutare le proposte e le possibilità di allargamento ad altri movimenti e soggetti diversi.

Prevista la presenza del Difensore Civico Giuseppe Fortunato per presentare il progetto in attuazione della Macroregione meridionale, e quella del giornalista Alessandro Sansoni, Presidente del Comitato per il Referendum della Macroregione meridionale, che spiegherà tempi e modi organizzativi per raccogliere le firme e/o mettere in campo Comitati autonomi.

Essendo stati vidimati i moduli dalla Regione Campania, sarà possibile per i cittadini di Napoli e provincia apporre le prime firme alla proposta di Referendum per la Macroregione meridionale (occorre il documento).

Info: l’indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è larisultante2019@gmail.com

La giornata è a carico della testata, ma è richiesto l’acquisto del numero alla porta (€ 10:00), mentre per gli abbonati l’ingresso è gratuito.

Sarà possibile anche abbonarsi in loco con Carta di Credito o Postepay.

Il prezzo dell’abbonamento per i 4 numeri della pubblicazione trimestrale è di € 40,00.

Si vedrà a breve la risposta dei cittadini per la Macroregione meridionale; sarà svolta politica?

Maurizio Vitiello