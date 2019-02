Napoli Via dei Tribunali, raffica di spari contro la pizzeria Di Matteo dopo Sorbillo

Via dei Tribunali, raffica di spari contro la pizzeria Di Matteo dopo Sorbillo e non solo a Napoli sono tanti presi di mira.

Raid alle 3 del mattino contro la storica pizzeria. Nella stessa strada era stata esplosa una bomba carta contro Sorbillo poco più di un mese fa

Colpi d’arma da fuoco contro la storica pizzeria Di Matteo in via dei Tribunali. Intorno alle 3.00 del mattino di lunedì 25 febbraio, ignoti hanno esploso degli spari contro il locale, in quel momento chiuso.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli-Centro e del nucleo radiomobile che hanno riscontrato quattro fori nella serranda del locale e rinvenuto sul selciato 9 bossoli.

Di Matteo

“Non avevamo mai subito minacce. Siamo stati avvisati stamattina presto dai carabinieri. E’ una sensazione strana, mai provata. E’ rabbia mista a paura. Tutte le sere ci sono stese. Oggi è capitato a noi, domani potrà capitare ad altri. Vogliamo restare nella nostra città”, afferma Salvatore Di Matteo, uno dei titolari della storica pizzeria, che ha 30 dipendenti. Edoardo Ammendola uno degli amministratori della Di Matteo snc: “Ci addolora vedere turisti che passano e vedono questo: manda all’aria il lavoro di anni, fatto anche per la città”

Sorbillo

Il mese scorso davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo, sempre in via dei Tribunali, erano statata esplosa una bomba carta che aveva causato danni al locale.