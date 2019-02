Napoli. V Municipalità. Sala Consiliare “Silvia Ruotolo”. Attesa per l’incontro pubblico, organizzato dai SOCIOLOGI di ANS, ASI, SISS, SOIS, sul tema “La professione del sociologo tra passato, futuro e … oltre ogni barriera!”

Incontro pubblico organizzato dai SOCIOLOGI di ANS, ASI, SISS, SOIS.

“La professione del sociologo tra passato, futuro e … oltre ogni barriera!”

VENERDÌ 15 febbraio 2019, dalle h. 15

Sala Consiliare “Silvia Ruotolo” della V Municipalità di Napoli

Via Morghen 84, Vomero – Napoli

Una professione ormai matura, di cui si percepisce sempre più il bisogno: affrontare i disagi dell’attuale società “fluida”, con una visione competente, più aperta, oltre le barriere architettoniche; le nuove opportunità di lavoro, con i possibili e auspicabili interventi dei sociologi professionisti delle associazioni più rappresentative della categoria.

Se ne discute tra addetti ai lavori, e non solo.

L’on. Flora Frate sarà presente per un saluto e un aggiornamento sui “Navigator”, figura essenziale in merito alla recente misura governativa del “reddito di cittadinanza”.

In allegato, la locandina dell’evento.