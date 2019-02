Napoli: E’ ufficiale Marek lascia e vola in Cina

E’ ufficiale: l’ormai ex capitano del Napoli, Marek Hamsik , è un giocatore della Cina. Il giocatore, infatti, fa ufficialmente parte del Dalian dalle 20.30 di ieri sera.

L’annuncio arriva dal legale del calcio Napoli, Mattia Grassani, che stando dai principali quotidiani di sport, sarebbe stato lui ad annunciare il passaggio del centrocampista slovacco al Dalian Yifang.

A dare l’annuncio in esclusiva, Radio Kiss Kiss Napoli al termine della trattativa per il passaggio ai cinesi del calciatore slovacco che per dodici anni di fila (dal 2007 al 2019) ha vestito la maglia azzurra.

Si è conclusa così la carriera al Napoli di Hamsik, che aveva ormai da giorni preparato i suoi bagagli, visto la sua partenza di un paio di settimane fa, bloccata dal presidente Aurelio De Laurentiis, per il mancato rispetto degli accordi originariamente raggiunti in sede di trattativa.

Ciao Capitano, in bocca al Lupo!