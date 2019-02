Napoli, tromba d’aria e raffiche di vento colpiscono la città

Napoli è stata colpita quest’oggi da fortissime raffiche di vento, ed una tromba d’aria ha provocato danni su tutto il territorio del capoluogo partenopeo.

Sul Vomero una tettoia è crollata in strada in via Cilea a causa della violenza del vento, mentre nelle altre zone della città si sono registrate solo lievi danni ad alberi ed edifici.

Il maltempo ha colpito anche la provincia, infatti difficoltà si sono registrate sulla linea ferroviaria sulla Napoli-Formia: a causa del crollo di un cartellone pubblicitario all’altezza di Casoria, i binari per la cittadina laziale sono momentaneamente interrotti.