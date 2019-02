Napoli. Società Umanitaria. Fondazione Humaniter. Sarà presentato “Il Velo di Iside”

Segnalazione di Maurizio Vitiello – “Il Velo di Iside” presentato alla Società Umanitaria a Napoli.

Mercoledì 27 febbraio 2018, alle ore 17.30, nell’Aula Magna “Massimo della Campa” della Società Umanitaria, Piazza Vanvitelli, 15 – 80129 Napoli, in collaborazione con il Dipartimento Campania dell’Associazione Nazionale Sociologi, per la serie “Conversazioni”, sarà presentato il libro di Fiorella Franchini “IL VELO DI ISIDE”, Homo Scrivens.

Saluti di: Marina Melogli, direttrice della Società Umanitaria – Napoli.

Interventi di: Stefano Arcella, scrittore e saggista, e Maria Rosaria Riccio, scrittrice e psicoterapeuta.

Presenta e modera: Maurizio Vitiello, sociologo ANS – Campania e critico d’arte, docente Fondazione Humaniter Napoli.

Sarà presente l’autrice Fiorella Franchini, che dialogherà col pubblico sulle immagini del book-trailer.

Ingresso libero.

Scheda sulla pubblicazione:

UN AMORE PROIBITO, UNA CONGIURA CONTRO ROMA E SULLO SFONDO I DECUMANI DI NEAPOLIS, I TEMPLI DI PUTEOLI E LA PODEROSA FLOTTA ROMANA DI MISENO.

Nel 77 d.C. Cassia Livilla, sacerdotessa di Iside, incontra il navarco della flotta di Miseno, Valerio Pollio Isidorus, e tra i due nasce un’attrazione intensa quanto sacrilega.

A lui confida di avere udito a Puteoli alcuni stranieri progettare una strage di romani per il giorno del Navigium Isidis.

Ben presto le indagini del navarco condurranno al reale obiettivo.

Non il popolo in festa per l’apertura della nuova stagione della navigazione ma una tragica, sanguinosa umiliazione per l’immenso potere imperiale. I sentimenti sembrano soccombere all’odio e alla vendetta.

Una storia d’amore e d’avventura che unisce al fascino dell’età romana le suggestioni del vasto patrimonio archeologico di Napoli e dei Campi Flegrei, da esplorare ancora oggi.