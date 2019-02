Napoli: Riceviamo la risposta dell’ufficio stampa del Cardarelli “I giardinetti non sono i nostri e neanche i pasti”

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di rettifica dell’Ufficio Stampa dell’ospedale Cardarelli di Napoli, sulla questione “pasti abbandonati nei giardinetti” che ieri abbiamo pubblicato sulla nostra testata che protrete leggere a fine articolo.

Ecco la loro risposta:

Buongiono,

sono Anna Tagliaferri, l’addetto stampa dell’Azienda Cardarelli.

In merito all’articolo da voi pubblicato ieri riguardante i pasti dei degenti gettati nei giardinetti antistanti, chiedo di rettificare l’articolo in quanto i giardinetti di fronte all’ospedale non sono di proprietà del Cardarelli e neanche i pasti. La società che fornisce i pasti al nosocomio, dona vaschette di cibo alle Associazioni di volontariato le quali distribuiscono ai senza fissa dimora. Infatti in quei giardinetti di proprietà del Comune di Napoli, vivono diversi senza tetto che evidentemente buttano alcune vaschette. Quindi un gesto caritatevole nel quale il Cardarelli, ribadisco, non è parte in causa, per la sciatteria di pochi rischia di diventare un boomerang .

Resto a disposizione.

Distinti saluti