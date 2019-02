Napoli. Ragazzino di 13 anni colto da malore mentre gioca a calcetto con gli amici, muore poco dopo in ospedale

Napoli. Tragedia nel pomeriggio di ieri durante una partita di calcetto. Un ragazzo di soli 13 anni, mentre giocava insieme ai suoi amici, è stato colto da un malore improvviso. I responsabili della struttura sportiva Kodokan hanno immediatamente allertato il 118 i cui operatori hanno praticato le manovre di rianimazione e lo hanno poi trasportato al vicino ospedale San Giovanni di Bosco, ma per il ragazzino non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo l’arrivo. Ora la salma del 13enne è stata posta sotto sequestro in attesa dell’esame autoptico disposto dal Pm per accertare le cause della morte. Intanto la struttura sportiva Kodokan ha deciso di annullare tutte le attività sportive fino all’11 febbraio in segno di lutto.