Positanonews ha incontrato Mahmood, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Soldi”. Il cantante oggi era alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri per il firmacopie del suo album e l’incontro con i fan. Tantissime le persone presenti, molte ragazzine accompagnate dai genitori che si sono messe in fila con grande anticipo per poter incontrare il loro idolo. Per noi c’era il re dei vip Federico Iaccarino ed Antonio Cafiero della pasticceria Primavera di Sorrento che ha portato una sua torta.