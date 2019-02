Napoli. Port’Alba diventa il set per “L’amica geniale 2” tra la gioia e la rabbia dei commercianti

Napoli. Tutti ricordano il grande successo della serie televisiva “L’amica geniale” tratta dai romanzi di Elena Ferrante e sono in tantissimi ad attendere con ansia le nuove puntate. Ebbene, le riprese dei nuovi episodi stanno per cominciare e tra l’ultima settimana di aprile e l’inizio di maggio a trasformasi in un set cinematografico sarà la famosa “via dei libri” di Napoli, ossia Port’Alba. Uno scenario ideale grazie ai palazzi storici che caratterizzano la strada. Sarà proprio a Port’Alba, infatti, che Lenù (una delle protagoniste) otterrà il suo primo lavoro estivo come aiutante di un libraio. Un’esperienza che farà aumentare in lei la passione per i libri e la porterà a diventare una scrittrice di successo. Ma sulla questione i commercianti si dividono in due fazioni ben precise. Da una parte ci sono quelli che si dichiarano felici di chiudere la propria attività per trasformare Port’Alba in un set cinematografico di una serie così seguita, non solo Italia. Una splendida opportunità per dare visibilità a Napoli ed alle sue bellezze. Dall’altra parte, invece, ci sono i commercianti che sono furiosi e che lamentano il danno economico che dovrebbero patire a causa dei giorni di chiusura e sperano che, in qualche modo, vengano risarciti. Non resta che aspettare ancora poco tempo per capire come andrà a finire ma intanto si aspetta con trepidazione e curiosità la seconda parte della serie televisiva.