Napoli. PAN. La Carta della Terra.

Articolo di Maurizio Vitiello – La Carta della terra al PAN.

Sabato 2 marzo 2019, alle ore 17, al PAN, sarà inaugurata la mostra LA CARTA DELLA TERRA, che, come le altre tre che l’hanno preceduta, rientra nel progetto MOSTRA / INCONTRO, ideato e curato da PEPPE PAPPA.

Resterà aperta dal lunedì alla domenica, ore 9,30 – 19,30.

Finissage domenica 17 marzo 2019 ore 9,30 – 19,30

Partecipano, con lo stesso Peppe Pappa, ciascuno con il proprio linguaggio artistico, Antonio Barbagallo, Andrea Colaianni, Livio Marino, Anna Pozzuoli, Ilia Tufano, ne scrivono Edoardo Alamaro, Mario Franco , Stefano Taccone nonché Peppe Pappa, che è autore anche di un video, che verrà proiettato nel giorno di chiusura , quando si terrà anche un reading di poesia.

Info: 3332229274

Da non perdere, da non mancare.

