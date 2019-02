Napoli. Nella notte un proiettile rompe una finestra del quarto piano dell’ospedale “Loreto Mare” e si conficca nel soffitto

Napoli. Quello che è accaduto durante la notte all’ospedale “Loreto Mare” ha dell’incredibile ed assume le connotazioni di un vero e proprio giallo. Al quarto piano del nosocomio un proiettile, esploso non si sa da chi e per quali ragioni, ha rotto il vetro di una finestra del corridoio del quarto piano ed è andato a conficcarsi nella controsoffittatura. Per fortuna si tratta di un’area di passaggio dove non si trovano persone ricoverate e, per miracolo, in quel momento non si trovava a passare nessuno del personale sanitario. La Polizia Scientifica è intervenuta sul posto per effettuare tutte le indagini e gli accertamenti necessari. Dalle prime indagini non risulterebbero sparatorie nella notte nei pressi dell’ospedale. Ora resta da capire se il colpo d’arma da fuoco sia stato esploso volontariamente in direzione del nosocomio o si sia trattato di un “errore”.