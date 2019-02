A Napoli le sigarette di contrabbando, esce la scritta pure su Google Maps

“Sigarette di contrabbando” a Via Forcella su Google Maps. Incredibile, ma vero. Se vai sulla mappa fornita in rete dal colosso americano di internet, punta sull’Italia, poi concentrati sulla Campania e Napoli, a Forcella trovi pure la scritta dove trovi le sigarette di contrabbando…

“Abbiamo ricevuto una segnalazione da un napoletano che ha notato su Google Maps la presenza di un segnaposto a via Forcella con la scritta ‘Sigarette di contrabbando'”. È il post social, corredato da tanto di immagini, dello sportello del Comune di Napoli “Difendi la città”.

“È vero che le sigarette sono tornate presenti da qualche tempo e sono spesso tollerate dalle forze dell’ordine – va avanti lo sportello la cui responsabile è Flavia Sorrentino – Non è raro che questa attività non venga percepita come illegale da chi la svolge ma noi crediamo che pubblicizzarne addirittura la presenza su Google Maps sia una mancanza di rispetto per tutti quei napoletani che lottano quotidianamente per il totale ripristino della legalità a Napoli”.

“Intanto il segnaposto è fissato accanto alla Biblioteca ‘a porte aperte’ dedicata ad Annalisa Durante, la ragazza di quattordici anni uccisa il 27 marzo 2004 a Forcella durante uno scontro a fuoco fra diverse fazioni della camorra – prosegue Difendi la città e conclude – E chi, se non chi fa attività illecite è responsabile del contrabbando delle sigarette? Abbiamo già segnalato a Google la necessità di eliminare questo segnaposto affinché si ripristini l’onore dei tantissimi abitanti onesti di Forcella. Per il ripristino della legalità e per la sua liberazione dalla morsa del crimine a Napoli lavoriamo tutti i giorni”.

C’è da rimanere senza parole