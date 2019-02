Napoli: La storia di un infermiere che canta ai suoi pazienti per farli stare bene

Questa è la storia di Gennaro Guerra, un operatore socio sanitario, che lavora presso l’Rsa Padre Annibale di Francia, a Napoli.

Gennaro oltre ad essere un infermiere è anche un cantante tenere, infatti ha un’altra grande passione, la musica, e questa sua abilità la utilizza per allietare e alleviare le giornate degli anziani ricoverati presso la casa di riposo.

Quando si entra nell’ RSA e si sente una voce cantare canzoni popolari napoletane, tutti sanno che è Gennaro che cerca di far stare meglio qualche anziano allettato: si trova a cantare una canzone che ad una paziente ricorda il suo primo amore, o per un altro paziente quella che lo riporta indietro agli amici d’infanzia, e gli anziani lo seguono nella musica, cantando insieme, in allegria e godendosi qualche momento di spensieratezza; infatti, la musica, oltre ad essere un antidolorifico è un buon antidoto contro la depressione e la solitudine a cui molto spesso vanno incontro gli anziani ricoverati nelle case di riposo.

I suoi cavalli di battaglia sono: O surdato nnammurato, Funiculì funicolà, Reginella e tanti altri grandi classici napoletani.

L’obiettivo del giovane infermiere è poter dare sollievo attraverso la musica e la sua voce agli anziani ricoverati, perchè gli anziani sono una memoria storica, una fonte preziosa per la nostra cultura e sono anche i progenitori della nostra società e dei nostri diritti, per questo donare un sorriso, una risata e una canzone può essere un piccolo gesto di grande importanza.

Ormai nell’ospedale lo apprezzano tutti ed è talmente amato dei pazienti che spesso medici ed e gli altri infermieri quando si trovano a curare un paziente difficile, che sia un anziano o un bambino, chiamano lui, che arriva e per tranquillizzarli intona una canzone.

I pazienti gli vogliono talmente bene, che lo scorso anno, hanno deciso di regalare a Gennaro l’iscrizione ad un famoso talent show della tv italiana: il giovane infermiere, infatti, è stato anche un concorrente del noto programma Italian’s Got Talent e la sua storia ha riempito i cuori di tutti. Sul palco ha indossato la sua divisa da lavoro, perché come abbiamo già scritto, la sua passione non è solo per il canto, ma anche quella di aiutare il prossimo.

Complimenti Gennaro!