Napoli. Inaugurata la 46ma edizione del Nauticsud. Il video di Positanonews

Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews, con interviste e video. La presenza della cantieristica sorrentina al salone nautico più importante del sud Italia ci ha spinto a conoscere le innovazioni del 2019.

Napoli. Si è inaugurata la 46ma edizione del Nauticsud, che rappresenta il secondo appuntamento fieristico più importante dopo Genova. L’esposizione rimarrà aperta fino a domenica 17 febbraio presso gli spazi della Mostra d’Oltremare. Partecipano 220 espositori e si potranno ammirare oltre 800 modelli, principalmente natanti di piccole e medie dimensioni, motori fuoribordo e novità in materia di accessori, dotazioni, servizi, portualità, turismo nautico, a completare un’offerta a 360 gradi, mirata alla valorizzazione dell’intera filiera. All’inaugurazione tantissime le autorità presenti che sono state accolte dal neo presidente dell’Ente Mostra, Alessandro Nardi, al debutto assoluto nel nuovo incarico, dal consigliere delegato Giuseppe Oliviero e da Gennaro Amato, presidente della ANRC (Associazione Nautica Regionale Campana) che da quattro anni organizza la manifestazione in collaborazione con la Mostra d’Oltremare. Tra i presenti il il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, gli assessori del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice (Ambiente) e Alessandra Clemente (Giovani e Patrimonio), il questore di Napoli Antonio De Iesu, ma anche il presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Campania, Nicola Marrazzo, il direttore generale di Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cozzolino, oltre a numerosi consiglieri comunali e metropolitani. Il neo presidente dell’ente Mostra Alessandro Nardi si è dichiarato felice ed emozionato per quello che rappresenta il suo primo evento e che si preannuncia come un grande successo grazie ad un incremento del 10% di espositori e imbarcazioni. Nardi confida nella partecipazione del pubblico ed è pronto per le prossime edizioni. Il Nauticsud resterà aperto per 9 giorni, con orario pieno nel fine settimana (10.30-20.30) e ridotto dal lunedì al giovedì (12.30–19). Il costo del biglietto è di 10 euro, 6 euro per scolaresche e portatori di handicap (accompagnatori gratis), mentre il biglietto sarà gratuito per i bambini sino a 12 anni con accompagnatore pagante. Tre i parcheggi a disposizione (a pagamento), in piazzale Tecchio, Viale Kennedy e Via Terracina.