NAPOLI HALF MARATHON VINCE UN ATLETA ERITREO NGUSE AMLOSOM

– NAPOLI, 24 FEB – L’ eritreo Nguse Amlosom ha vinto la sesta edizione della “Napoli City Half Marathon”, coprendo la distanza di 14,5 km in 1h 02′ e 09”.

Al secondo posto il keniano Moses Kemei (1h 02’11”). Terzo l’ altro keniano Ishmael Kalale (1h 02’23”).

Primo italiano Yassine Rachik (Atletica Casone Noceto), quarto assoluto in 1h 02’29”.

La gara femminile è andata alla favorita Angela Tanui (Kenya) in 1h 09’53”. Altre due keniote per il resto del podio: 1h 11’33” per la seconda classificata Betty Wilson Lembus e 1h 11’35” per Martha Wanjiku Njorge. Quinta assoluta e prima italiana la portacolori dei Carabinieri Giovanna Epis (1h 12’29”). Circa 6 mila i partecipanti, partiti da viale Kennedy. Il percorso, tutto fronte mare, comprendeva alcuni tra i monumenti ed i luoghi più suggestivi della città. Non si è riusciti, però, a scendere sotto l’ ora a causa del forte vento, che ha condizionato la competizione.