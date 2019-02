Napoli: Festa del Cioccolato… La città si veste di dolcezza

Dal 14 fal 17 febbraio, Napoli diventerà per qualche giorno la città della dolcezza, infatti ospiterà la Festa del Cioccolato 2019 che si terrà in Piazza Carità.

L’evento è organizzato e sostenuto dal gruppo di artigiani cioccolatieri “Choco Amore” Associazione Nazionale Cioccolatieri e mira a far conoscere il cioccolato non solo dal punto di vista esclusivamente commerciale ma a valorizzarlo come un vero e proprio prodotto artigianale.

Protagonisti della quattro giorni saranno i maestri cioccolatieri e la loro arte nel lavorare il cioccolato attraverso tradizioni tramandate da diverse generazioni. L’evento comprende stand, animazione per bambini e si potrà assistere alla creazione di tavolette e cioccolatini, tutto live e gratuitamente.

Durante la giornata ci saranno i laboratori didattici Choco Play, percorsi dedicati ai bambini. Effettuati da abili Maestri Cioccolatieri hanno lo scopo, attraverso documentazione fotografica, spiegazioni, lavorazioni in loco e percorsi tattili, di far conoscere e valorizzare tutto il processo di lavorazione di questo prodotto.I bambini apprendono giocando che il cacao, da semplice pianta, viene trasformato in forma, sapore, colore, profumo e soprattutto “gusto”.

I laboratori Choco Play, tutti gratuiti, si svolgono ogni pomeriggio con orari stabiliti in base al numero di prenotazioni ricevute. Alla domenica i laboratori si svolgono anche di mattina.

Vengono realizzati con il coinvolgimento di un gruppo di animazione della località ospite e sono allietati da “trucca bimbi”, “sculture di palloncini”, “artisti di strada” e da inaspettate “mascotte” che negli stand adibiti al Choco Play sorprenderanno e faranno divertire i bambini.

Gli stand saranno aperti dalle dieci di mattina con orario continuato fino a tarda sera, per quattro giorni di eventi all’insegna del gusto. Golosi della Campania non vi resta che farvi avanti per gustare e scoprire la bontà del cioccolato ma soprattutto l’arte che si cela dietro la sua lavorazione.