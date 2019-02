Napoli: Eletto primo immigrato di colore nell’ordine degli avvocati “segno importante”

“Dopo il successo delle elezioni forensi appena concluse, qualche collega – per celebrare la mia vittoria – mi ha fatto notare di essere il primo avvocato di colore eletto in un Ordine professionale. In quanto figlio di cittadini stranieri emigrati dall’Africa, la mia elezione è un dato importante: testimonia che chiunque ce la può fare, basta l’impegno e la voglia di integrarsi nel tessuto sociale italiano nel rispetto delle leggi”. Hilarry Sedu, un avvocato di 32 anni di origine nigeriana in prima linea nella difesa dei diritti degli immigrati, è stato eletto con mille e 205 voti consigliere dell’ordine degli avvocati di Napoli. Aveva poco meno di un anno quando è arrivato in Italia, i genitori erano commercianti e lui, crescendo, ha scoperto la passione per la Giurisprudenza: “Volevo testimoniare le difficoltà che hanno gli stranieri in Italia e soprattuto come venivano trattati e talvolta discriminati anche a causa della oggettiva barriera linguistica prima che del colore della pelle”.



Il post con cui ha annunciato l’elezione su Facebook è diventato virale. “Mi inorgoglisce e mi obbliga a una riflessione – ha scritto Sedu – Amici miei, con la elezione di un avvocato di colore in un tempo di alimentato odio sociale e focolare di discriminazioni che attualmente viviamo in Italia, questa magnifica città, ancora una volta, ci ha insegnato che l’integrazione sociale passa attraverso la cultura ed il rispetto delle diversità come elemento costitutivo di qualsiasi democrazia. Perché la cultura non discrimina, si contamina e si rigenera”.

Poi aggiunge: “Nell’America segregazionista quando alle persone di colore la legge non consentiva di andare a scuola con i concittadini di pelle bianca, i neri, per potersi battere contro quelle disumane leggi discriminatorie si autofinanziarono fondando le università per gente afroamericana. “Lift as you climb”: era lo slogan delle “Black Universities” frequentata anche dall’immortale Martin Luther King (precisamente il Morehouse College). ‘Lift as you climb’, tradotto, significa ‘Mentre sali, mentre vai avanti, solleva anche gli altri, rendili partecipi della tua crescita culturale e sociale’. Ringrazio tutti i colleghi che hanno creduto in me, supportandomi con il loro voto, e ringrazio questa bella città, perché Napule è mille culure…”.Erano 107 gli avvocati candidati per il foro di Napoli, eletti 25 consiglieri. Il più votato è stato Antonio Tafuri. Sedu non si candiderà a presidente dell’Ordine , “siccome è la mia prima volta nel consiglio, ritengo ci siano altre personalità da cui imparare. Avere la presunzione di aspirare alla carica sarebbe illogico e innaturale”. Come potrà fare la differenza? “Da consigliere voglio rappresentare al meglio la categoria degli avvocati napoletani, compulsare le pubbliche amministrazioni per le difficoltà che incontrano gli avvocati, far emergere che la tutela della categoria giova in primo luogo al cittadino che si rivolge a un legale”. C’è poi una ‘vecchia’ battaglia: “Vorrei dare la possibilità ai colleghi più svantaggiati di avere stessi diritti e opportunità”.

