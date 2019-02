Napoli, clamoroso: Hamsik-Dalian, salta tutto! Lo slovacco resta in Azzurro

Una notizia clamorosa che è stata ufficializzata poco fa dal Napoli: Marek Hamsik non andrà in Cina. Lo slovacco era in procinto di lasciare gli Azzurri dopo 12 anni per approdare nel campionato cinese, sponda Dalian, ma a quanto pare tutto sarebbe saltato. Il comunicato ufficiale del Napoli recita: “Il calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti”.

Una decisione che sembra legata al fatto che la società presieduta da De Laurentiis non avrebbe accettato il fatto che i 20 milioni da incassare, il Dalian volesse pagarli in più rate. Dopo giorni di trattative legate anche al fatto che il club cinese all’inizio volesse finalizzare l’affare con protagonista lo slovacco con un prestito con obbligo di riscatto, sembra essere tutto saltato.

Ora resta da capire cosa succederà. Difficile a questo punto che la trattativa venga ripresa e resta da capire come la prenderà il giocatore, ormai sicuro di partire.

Ricordiamo che con il Napoli è il giocatore con più presenze in tutte le competizioni ufficiali, il primatista di presenze nelle competizioni europee e nella Serie A, e il primo marcatore di sempre in tutte le competizioni,nonché secondo in massima serie e terzo nelle competizioni europee; con i partenopei ha vinto due Coppe Italia (2011-2012 e 2013-2014) e una Supercoppa Italiana (2014).