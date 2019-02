Napoli, il capitano dei vigili va dal barbiere con l’auto di servizio e il collega autista

E’ di qualche settimana fa la denuncia che è stata presentata alla Procura in forma anonima, firrmata dal fantomatico «comitato per la legalità di via de Giaxa». È corredata di nomi, cognomi, date e immagini: rappresenta la prima uscita ufficiale del «corvo» dei vigili che promette di tirare fuori anche altri dettagli imbarazzanti della vita interna della polizia municipale.