NAPOLI CALCIO GIOVANE E FORTE

90 minuti per volare agli ottavi di finale d’Europa League,.

21.02.2019

di Gigione – Grande Napoli in campo stasera con avversari modesti e battibili dopo il bel risultato della partita di andata.

In campo, per il Napoli sembra poco più di una formalità la gara di ritorno con lo Zurigo per staccare il pass per gli ottavi per la terza volta della sua storia (escludendo i quattro ottavi nella vecchia Coppa Uefa) dopo le due occasioni nel biennio Benitez.

Si punta a un turn-over per dare fiato agli elementi migliori che hanno giocato fino ad oggi molte partite.

Secondo il collega Gaito di Tutto Napoli occorre essere attenti in una gara quasi formale per passare il turno.

Il Napoli però non dovrà entrare in campo con la testa altrove, come chiesto da Ancelotti già in conferenza dopo la gara d’andata, perchè in Europa non sono mai mancate sorprese, soprattutto per non riaprire i giochi e gestire anche le forze in vista del Parma, ma senza farsi scappare un’altra vittoria che sarebbe importantissima anche in chiave ranking per assicurarsi punti importanti in chiave seconda fascia al sorteggio Champions della prossima stagione.

Le ultime notizie danno sicurezza su recupero di Chiriches e possibille partenza da titolare per Luperto.

Obiettivo ritrovare il goal e la vittoria con un gioco brillante ed efficace, concreto per gettare le basi per un prosieguo di campionto migliore e positivo. I prossimi incontri con Parma e Juve decisivi per confermare il cammino in campionato Ritrovare la forza di alcuni calciatori come Verdi poco utilizzato per gli infortuni e in panchina per la gestione tattica delle partite giocate fino ad oggi. Capire quali sono i calciatori da riconfermare per un progeto di lungo periodo e dare poi al pubblico con le vittorie convincenti le soddisfazioni che meritano.

LE ULTIME SUL NAPOLI – Ancelotti dovrebbe operare un turnover più ampio rispetto all’andata. Tra i pali possibile ritorno di Meret, in difesa il tecnico ha annunciato il ritorno da titolare di Chircihes col giovane Luperto che potrebbe far rifiatare uno tra Maksimovic e Koulibaly (entrambi diffidati), sempre in campo nell’ultimo periodo dopo l’operazione di Albiol, con Hysaj a destra (in ballottaggio con Malcuit) ed il possibile ritorno di Ghoulam a sinistra. A centrocampo Diawara potrebbe agire con Fabian (favorito su Allan e Zielinski) con Ounas e Verdi sugli esterni. In attacco Insigne, squalificato a Parma, con Mertens nella solita alternanza con Milik.

LE ULTIME SULLO ZURIGO – Magnin rispetto all’andata nel suo 3-4-3 deve rinunciare allo squalificato Kryeziu ed agli infortunati Marchesano ad Untersee che potrebbe essere sostituito a destra da Dixon con Kharabadze a sinistra e Sertic e Domgjoni al centro del campo. In difesa spazio a Nef, Bangura e Maxso mentre in attacco dovrebbero essere confermati Winter e Kololli larghi in supporto alla punta Odey

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian, Verdi; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

Ballottaggi: Hysaj-Malcuit 55%-45%, Luperto-Maksimovic 55%-45%, Fabian-Allan/Zielinski 55%-45%

ZURIGO (3-4-3): Brecher; Nef, Bangura, Maxso; Dixon, Sertic, Domgjoni, Kharabadze; Winter, Odey, Kololli. All. Magnin

ARBITRO: Tasos Sidiropoulos

Diretta Tv su Sky Sport, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net