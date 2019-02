NA17/2/19 presso teatro Lazzari Felici sarà presentato “Finestre su Napoli”.

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 17 febbraio 2019 alle ore 18 al teatro Lazzari Felici, nell’ambito della rassegna teatrale, musicale e culturale “Finestre su Napoli, il trio Napulit’Anime: Sergio De Simone (chitarra e voce), Carmen Percontra (danze popolari e tammorra) e Eugenio Alfano (mandolino) si esibiranno in uno spettacolo musicale, portando lo spettatore a vivere le melodie e le musiche della Napoli di una volta. Un viaggio tra la tradizione della musica e danze popolari a ritmo di tammorra, alle melodie classiche napoletane sino ad esilaranti momenti di cabaret con il cabarettista Massimiliano Cimino.

Per chi non conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici, è un piccolo teatro in vico S.Maria dell’Aiuto 17 in pieno centro storico a due passi da Santa Maria la Nova, proprio nella zona dove è nato e vissuto il grande Pino Daniele frequentato, in particolare, da numerosi turisti provenienti da tutta Italia. Durante la serata, mostra pittorica a cura della pittrice Nadia Basso.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti a sedere Tel 081 1925 6964 – Cell 3395309129 – teatro@lazzarifelici.it

Evento su Facebook https://www.facebook.com/events/380351535874100/

Pagina teatro Lazzari Felici https://www.facebook.com/teatrolazzari/

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews