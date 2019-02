NA 3/3/19 presso teatro Lazzari Felici sarà pres.to lo spettacolo “Era Napoli…in carnevale”.

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 3 marzo 2019 alle ore 18 al teatro Lazzari Felici, nell’ambito della rassegna teatrale, musicale e culturale “Finestre su Napoli” in collaborazione con l’associazione Insolitaguida, la compagnia teatrale Era Napoli di Carmine Imbimbo e Andrea E. Costigliola presenta lo spettacolo: Era Napoli … in Carnevale.

Uno spettacolo interamente dedicato al carnevale, all’insegna del puro divertimento: gli artisti Carmine Imbimbo (regista, attore e tenore), Marilù Armani (attrice cantante) e Diego Macario (attore), accompagnati dalle note del maestro Raffele Marzano, porteranno in scena esilaranti scenette, canto e momenti musicali, coinvolgendo direttamente il pubblico attraverso gioiosi giochi d’insieme. Non mancheranno simpatiche sorprese. È gradito, da parte del pubblico, travestimento in maschera. La serata sarà accompagnata da degustazioni di piatti tipici del periodo, dove non mancheranno le tradizionali Lasagne, chiacchiere e sanguinaccio.

Durante la serata, ci sarà la mostra pittorica a cura della pittrice Nadia Basso.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti a sedere Tel 08119256964 – Cell 3395309129 – teatro@lazzarifelici.it

Evento su Facebook https://www.facebook.com/events/363150701137287/

Pagina teatro Lazzari Felici https://www.facebook.com/teatrolazzari/

