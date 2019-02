NA 24/2/19 Il Salotto Scognamiglio ha registrato un grande successo.

Cronaca di un evento

Domenica 24 Febbraio u.s. nonostante il forte vento freddo che imperversava su Napoli e provincia, il salotto di Giuseppe Scognamiglio era gremito di pubblico.

L’evento brillantemente presentato da Ralph Stringile, è stato aperto con il saluto e il benvenuto al pubblico di Ralph, bravo presentatore. La parola è passata poi a Giuseppe Scognamiglio che oltre a salutare il pubblico si è scusato per il ritardo causato da una infermità della consorte per la quale esprimiamo auguri di pronta guarigione.

Il tenore Giuseppe Scognamiglio ha poi cantato “Mandulinata a Napule” e “Recondida Armonia” dalla Tosca di Puccini.Successivamente ha cantato “Tu ca nun chiagne, tutti brani che gli ospiti hanno mostrato di apprezzare con lunghe battute di mani.

Hanno partecipato inoltre: il mezzosoprano Tina Bonetti con Alguien le dice al tango e Credere di Austin Forte, Mariarosaria Botti con “ Donna Cuncetta” di Pino Daniele,e “Inferno d’ammore”, AntonioMicera con “ E spingule francese” e Il tempo va “, Enza Romano con “Domani è un altro giorno “.Ospite d’onore Antimo Ceparano attore e scrittore di oltre dieci libri , reduce dal successo al teatro Pasolini in Casalnuovo di Napoli nelle vesti di “Licino Pulcinella Rosso”ha recitato “Fravecature“ di Raffaele Viviani e dal suo ultimo libro l’Anarchica indecenza, ha recitato la sua poesia “Nadir”. Inoltre la poesia è stata presente con il prof. Fausto Marseglia, Enzo Carbone, Franco Petrone, Enza Romano, Salvatore Varriale, Antonella De Pasquale, Arturo Bono, Anna Maria De Vito, Roberto Di Roberto, Vincenzo Occupato ,

Tecnico Audio Mariarosaria Botti; Fotoreporter il Garante dei lettori Alberto Del Grosso di Positano News e il prof. Fausto Marseglia .

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews