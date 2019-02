NA 20/2/19 presso Bibl.Croce presentata l’edizione di Febbraio di Napoli in…canto.

Cronaca di un evento

Mercoledì 10 febbraio u.s. presso la Biblioteca B. Croce in via De Mura al Vomero, la giornalista Marisa Pumpo Pica ha presentato l’edizione di Febbraio di Napoli in…canto.

La sala era gremita di pubblico e i protagonisti che si sono esibiti erano tanti e Marisa ha dovuto destreggiarsi in una scaletta ricca di nomi.

Hanno partecipato per la poesia: Romano Rizzo, Peppe Esposito, Salvatore Bova, Irene Pumpo, Anna maria Piccirillo, Anna Torriero,Nunzia D’Amore, Antonio Venturini, Maria Luisa Stizzo, Enzo Carbone, Bruno Basurto, Adriana Torre, Maria Rosaria La Gala, Vittoria Alterio, Anna Maria De Vito, Nunzia Nasti, Italo Sgherzi, Franca Petrone.

Hanno partecipato per il canto e la musica: Vittorio Oriani (accompagnandosi con la chitarra), Antonio Onorato (accompagnato alla chitarra dal maestro Gianfranco Matarazzo, Ely Mala (accompagnata alla chitarra dal maestro Eddy Fiorito), Cosimo De Liberato e Maria Della Rossa (su basi musicali).

Tutti i protagonisti hanno ricevuto applausi dalla platea.

L’incontro è stato chiuso con il saluto, i ringraziamenti di Marisa Pumpo Pica e l’arrivederci al terzo mercoledì del mese di Marzo per il nuovo incontro.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews