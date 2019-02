Il giovanissimo mago Mirko Corpo nato a Napoli l’11-06-2005, sta riscuotendo successi su successi. Domenica 27 Gennaio 2019 si è concluso la 3 giorni dell’ 11 edizione del “Weekend Magico Mediterraneo 2019″, la più grande convention di Magia del sud Italia”. Si sono svolti 2 concorsi:1) Magic Lantern 2019(magia da scena) 2) Magic Lantern 2019 (close up magia da tavolo). Il verdetto della giuria composta da: Aurelio Paviato, Matteo Filippini, Sergio Starman e dal Presidente Gianni Loria hanno decretato il 1 posto in entrambi i concorsi a Mirko Corpo. In Ottaviano riceve il premio Telethon presentato da Ralph Stringile. Mirko oltre ad essere un mago è anche un attore professionista per aver lavorato artisticamente presso numerose compagnie teatrali tra le quali la compagnia di Alessandro Siani in “Troppo Napoletano”. Modello di famosi marchi di abbigliamento ha partecipato a vari spot pubblicitari. Inoltre é testimonial come immagine per scatole magiche di numerose marche, modello di famosi marchi di abbigliamento ha partecipato a vari spot. Ha partecipato al programma televisivo “Little Big Show” condotto da Gerry Scotti su canale 5;è stato ospite a Italia Mia e in altre televisioni. Ha vinto il premio “Luca Romano” come miglior prestigiatore emergente in campo nazionale.

La redazione di Positanonews, formula a Mirko auguri di successo in ogni campo in cui opera.

Speriamo di poter ospitare Mirko anche nel nostro prossimo spettacolo che andrà in scena presso il prestigioso teatro Immacolata al Vomero- Domenica 5 maggio 2019.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews