Murder Ballade ad Amalfi che successo! Il regista Ario Avecone è stato sentito da Positanonews “Abbiamo esportato il nostro musical sull’Amalfi medievale e ora abbiamo fatto l’inverso importando uno spettacolo visto all’estero – dice Avecone a Lucio Esposito di Positanonews – , Immergiamo il pubblico in una storia noir che è un viaggio negli abissi della mente e del cuore: uno spettacolo che al ritmo di rock anni ’90, indaga e scava alla ricerca di una catarsi finale, di una risoluzione, che forse avverrà o forse no”.

Insomma ha visto bene anche l’amministrazione di Daniele Milano nel volere questo spettacolo di cui facciamo vedere un pezzo brevissimo e l’intervista pre spettacolo ad Avecone ed Enza Cobalto su Positanonews TV

MURDER BALLAD

ideato e scritto da Julia Jordan

musiche e testi originali di Juliana Nash

arrangiamenti musicali e vocali di Justin Levine

Questa produzione è presentata grazie ad un accordo con Music Theatre International(Europa)

Adattamento teatrale Ario Avecone

traduzioni Ario Avecone, Arianna Bergamaschi, Fabio Fantini, Fabrizio Checcacci, Myriam Somma

Regia Ario Avecone e Fabrizio Checcacci

Direzione Musicale Cosimo Zannelli

con Arianna Bergamaschi – Sarah

Antonello Angiolillo – Michael

Leonardo Di Minno – Tom

Myriam Somma – Narratore

Valentina Naselli & Jacopo Siccardi Ensemble

Cosimo Zannelli

Scenografie Giuseppe Palermo

Costumi Myriam Somma

Luci Alessandro Caso

Aiuto regia Antonio Melissa

Assistente alla regia Laura Pucini

Assistente di produzione & Ufficio Stampa Maria Gabriella Mansi

Per la prima volta in Italia, MURDER BALLAD, il rock musical statunitense ideato e scritto

da Julia Jordan, con i testi e le musiche di Juliana Nash: uno degli spettacoli più originali

degli ultimi vent’anni di produzione Off-Broadway.

Murder Ballad, rock musical firmato da Julia Jordan e Juliana Nash, è un thriller passionale che

ruota intorno ad un triangolo amoroso e alla ricerca e scoperta di un presunto assassino.

Protagonisti della storia sono Sarah, Tom e Michael, le cui vite s’intrecciano sullo sfondo di una

New York anni ‘90 dalle grandi possibilità ma anche dove nascono grandi delusioni: Sarah e Tom

sono due giovani artisti innamorati in cerca di fortuna, Michael è uno studioso di filosofia che sposa

Sarah dopo la fine della relazione con Tom. Il caso vuole che Sarah e Tom si incontrino

nuovamente dopo anni e vivano una nuova passionale storia. Quarto protagonista della storia è il

Narratore, il “master of puppets” invisibile agli altri personaggi.

In scena un cast eccezionale, diretto da Ario Aveconee Fabrizio Checcacci: Arianna Bergamaschi, Antonello Angiolillo, Leonardo di Minno, Myriam Somma, Valentina Naselli, Jacopo Siccardi e Cosimo Zannelli, direttore musicale dello spettacolo. Il musical approda in Italia grazie al regista e produttore Ario Avecone, ideatore del musical immersivo, che da 7 anni porta in scena “Amalfi 839AD” Opera Musical presso l’Arsenale della Repubblica amalfitana, con grande successo di pubblico e critica.

Come nasce un musical

Il musical nasce dalle esperienze di vita e dai racconti che erano soliti ascoltare le autrici, Julia Jordan e Juliana Nash, quando in giovane età cercavano di sbarcare il lunario lavorando nei club e nei locali della New York di fine anni ottanta. Da sempre appassionata di thriller, la Jordan ebbe così l’idea di trasmettere quei racconti “metropolitani” di amori nati e finiti, di crimini risolti o meno, in una “murder ballad” lunga quanto uno spettacolo teatrale intero. Murder Ballad è ancora oggi uno degli spettacoli più originali degli ultimi vent’anni di produzione Off-Broadway, messo in scena in tutto il mondo e ultimamente a Londra, presso l’Art Theatre nel WestEnd, con una produzione e un cast artistico eccezionale.