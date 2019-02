E’ morto George Mendonsa, il marinaio che bacia un’infermiera nella foto scattata il giorno della fine della seconda guerra mondiale

Chi non ricorda la bellissima foto in bianco e nero del marinaio che bacia con passione un’infermiera? Un bacio che ha fatto sognare tante persone. La foto fu scattata a Times Square il 14 agosto 1945, il giorno della fine della seconda guerra mondiale. La gente aveva invaso le strade dopo la notizia e Alfred Eisenstaedt riuscì con la sua macchina fotografica a catturare questo momento unico con una foto che è diventata famosissima in tutto il mondo. Dietro quei due giovani che si baciano è racchiusa la storia. Il marinaio protagonista della foto e George Mendonsa ed è deceduto oggi all’età di 95 anni dopo una caduta nell’ospizio di Middletown, Rhode Island, dove viveva con la moglie di 70 anni. George Mendonsa quel giorno del 1945 era in congedo e, preso dalla notizia, baciò la giovane Greta Zimmer Friedman, all’epoca assistente in uno studio dentistico. I due giovani non si erano mai visti prima e forse non si rividero più dopo quel momento.