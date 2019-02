Morta la 28enne ricoverata a Castellammare per meningite, aveva un bambino di dieci giorni Non ce l’ha fatta la 28enne di Torre del Greco giunta ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo con febbre alta e dolori. L.B., giovane torrese residente a Scafati, è deceduta alle 2.30 di questa notte per infarto. Il suo cuore non ha resistito a quello che molto probabilmente è un nuovo caso di meningite.

La ragazza, infatti, era giunta ieri mattina al pronto soccorso con codice verde. Una lunga attesa nelle corsie del nosocomio stabiese, poi le analisi e la prima diagnosi: sospetta meningite. Nell’attesa di ulteriori accertamenti, la 28enne era stata subito isolata in una stanza del pronto soccorso, mentre immediato era scattato il protocollo di sicurezza e la profilassi per le persone che erano state a contatto con la donna.

Alla visione dei camici bianchi attrezzati con mascherine e indumenti di sicurezza, comunque, si era diffuso il panico tra gli altri pazienti, i quali avevano immediatamente lasciato il reparto per il timore di contagio.

L.B. aveva dato alla luce da soli 10 giorni il suo figlioletto, trasferito ora al Santobono per essere tenuto sotto attenta osservazione.

Se confermato, si tratterebbe del secondo caso di meningite a ‘colpire’ il San Leonardo in otto giorni: mercoledì scorso i medici hanno diagnosticato la meningite a un 14enne. Ora il giovane è fuori pericolo, trasferito al Cotugno di Napoli subito dopo la certezza di aver contratto la letale infezione.

Come normale che sia, i cittadini iniziano ad essere preoccupati per i due casi di meningite in un lasso di tempo così ristretto. Toccherà ora all’ASL avviare le procedure del caso e verificare che non ci sia il rischio di contagio per i tanti pazienti che ieri hanno affollato il pronto soccorso del San Leonardo e sono quindi venuti a contatto con la donna.