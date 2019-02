Monte Faito. Sarà riqualificato il Pian del Pero

La società Teamsystem ha creduto nel progetto di riqualificazione ambientale di un suo dipendente della sede di Napoli, un progetto di riqualificazione Ambientale presentato da Antonio Pede al contest aziendale “Territorio Sostenibile”, contest che gli ha assegnato un Importo di 8200 €, somma prevista per riqualificare una zona del Monte Faito, parliamo dell’ex Galoppatoio di Pian del Pero.Il progetto prevede la piantumazione di giovani piante posizionate su perimetri circolari con un diametro di 15 metri così da perimetrizzate nuove aree di ristoro che possano ospitare i visitatori che vogliono consumare un pasto veloce .

Verranno piantumati Faggi e Castagni, Ontani e betulle ma anche arbusti di more, corbezzoli, ribes e lamponi.

Sono previste 50 piante e 500 arbusti per addobbare questa nuova aree ricreativa che verrà accudita dalle cure dei volontari delle associazioni ProNatura e AliaMare mentre FAITOforFun curerà le attività ludiche, laboratori didattici e naturalistici per Bambini ed adulti.

Il Progetto è patrocinato dall’Ente Parco dei Monti Lattari e il presidente Tristano dello Joio che più di una volta ha dimostrato il profondo amore per questo Monte.

Il prossimo 08 Marzo 2019 due scolaresche della scuola primaria del quartiere Annunziatella saranno coinvolte in prima persona in questo progetto, proprio loro assisteranno alla prima piantumazione. In particolare, ogni alunno adotterà un albero ponendo simbolicamente il proprio nome su di esso così da creare un legame vero tra uomo e natura.

Il giorno 08 Marzo alle 11.00 ci diamo appuntamento all’ex Galoppatoio, sono stati invitati i rappresentanti istituzionali territoriali e Regionali,il dirigente scolastico e le insegnanti della scuola Primaria e la cittadinanza che desidererà farlo, la chiusura dell’evento avverrà con il taglio di Torta, dolce preparato ed offerto da “Jolly Pasticceria” di Castellammare di Stabia.

